PSG : Panique avec Lucas Chevalier, une catastrophe annoncée ?

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier ne parvient pas encore à convaincre. Une nouvelle fois en difficulté face à l’OL ce dimanche soir, l’état de forme du gardien parisien inquiète les observateurs. A commencer par Daniel Riolo, qui craint une grosse perte de confiance pour le portier de 24 ans.
Le PSG en difficulté. Malgré la victoire acquise à Lyon ce dimanche soir (2-3), le club parisien a montré plusieurs signes de fébrilité, notamment en défense. Arrivé cet été à Paris en provenance du LOSC, Lucas Chevalier s’est distingué, mais pas forcément pour les bonnes raisons dans les buts.
Lucas Chevalier inquiète
Pas décisif sur le premier but lyonnais, le portier de 24 ans a ensuite été trop facilement lobé par Ainsley Maitland-Niles en seconde période. Si Luis Enrique à son habitude, a tenu à défendre sa nouvelle recrue, Lucas Chevalier ne parvient pas à convaincre dans les buts du PSG pour le moment. Une situation qui commence sérieusement à inquiéter Daniel Riolo.
« J'ai peur que beaucoup de gens commencent à douter »
« Chevalier, je me dis qu'à un moment, il va falloir que tu te durcisses un peu. (...) Dans une équipe avec les milieux de terrain au top, j'ai peur que beaucoup de gens commencent à douter et ait un petit moins de confiance dans le gardien, et que ça fragilise un peu tout le monde », a ainsi confié l’éditorialiste en direct de l’émission l’After Foot ce dimanche soir.