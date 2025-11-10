PSG : Panique avec Lucas Chevalier, une catastrophe annoncée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier ne parvient pas encore à convaincre. Une nouvelle fois en difficulté face à l’OL ce dimanche soir, l’état de forme du gardien parisien inquiète les observateurs. A commencer par Daniel Riolo, qui craint une grosse perte de confiance pour le portier de 24 ans.

Le PSG en difficulté. Malgré la victoire acquise à Lyon ce dimanche soir (2-3), le club parisien a montré plusieurs signes de fébrilité, notamment en défense. Arrivé cet été à Paris en provenance du LOSC, Lucas Chevalier s’est distingué, mais pas forcément pour les bonnes raisons dans les buts.

Lucas Chevalier inquiète Pas décisif sur le premier but lyonnais, le portier de 24 ans a ensuite été trop facilement lobé par Ainsley Maitland-Niles en seconde période. Si Luis Enrique à son habitude, a tenu à défendre sa nouvelle recrue, Lucas Chevalier ne parvient pas à convaincre dans les buts du PSG pour le moment. Une situation qui commence sérieusement à inquiéter Daniel Riolo.