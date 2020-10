Foot - PSG

PSG - Malaise : Un protégé de Tuchel revient sur son calvaire en début de saison !

Publié le 18 octobre 2020 à 18h15 par D.M.

Auteur d’une bonne prestation ce vendredi face à Nîmes, Pablo Sarabia espère monter en puissance et retrouver son niveau de la saison dernière.

Recruté en juillet 2019 par le PSG, Pablo Sarabia avait réalisé une première saison prometteuse. Mais son influence a baissé notamment après le confinement et des critiques sur son niveau de jeu ont commencé à apparaître. Mais l’Espagnol aperçoit peut-être le bout du tunnel. Titularisé ce vendredi par Thomas Tuchel, Pablo Sarabia a réalisé un match plein face à Nîmes. Le joueur de 28 ans a, en effet, inscrit son premier but de la saison et a délivré deux passes décisives. Interrogé sur son état de forme, l'ancien joueur du FC Séville a d’ailleurs admis que la reprise a été compliquée, mais il a également confié qu’il montait en puissance.

« Je n’étais pas dans le meilleur moment de ma carrière »