PSG : Ousmane Dembélé plombé par Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Le PSG a fait une affaire en or l'été dernier en recrutant Ousmane Dembélé pour seulement 50M€. Mais s'il s'est illustré par la passe depuis le début de saison, l'ailier de 26 ans peine un peu plus à la finition. Toutefois, Luis Enrique serait peut-être le principal fautif de son manque d'efficacité devant le but.

L’été dernier, le PSG a réalisé une bonne affaire sur le mercato avec Ousmane Dembélé. Le club de la capitale a profité d’une clause spéciale dans son contrat au FC Barcelone fixant son prix à seulement 50M€ pour le recruter. L’ailier de 26 ans est l’un des titulaires indiscutables de Luis Enrique. Mais s’il s’illustre par la passe (13 passes décisives), l’ancien du Barça se montre moins efficace devant le but.

PSG : «C'est terminé», Riolo balance sur Dembélé https://t.co/J1hEMl547r pic.twitter.com/58WiKe3HMO — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Dembélé galère devant le but au PSG

D’après les informations divulguées par Le Parisien , Ousmane Dembélé serait conscient qu’il doit mieux faire dans la finition depuis le début de saison. Cependant, son faible nombre de buts inscrits (un seul en 34 matchs toutes compétitions confondues) peut s’expliquer par le rôle que Luis Enrique lui a attribué jusqu’à présent. L’entraîneur du PSG souhaitait qu’il anime le couloir droit avec Achraf Hakimi, qu’il provoque du déséquilibre en première partie de saison. Cela éloignait inévitablement Ousmane Dembélé de la zone de vérité.

Luis Enrique a tout changé

Depuis, Luis Enrique a remodelé sa tactique. Le technicien espagnol a notamment replacé Ousmane Dembélé dans le coeur du jeu. Reste maintenant à voir si le champion du monde 2018 saura se montrer plus efficace devant le but. À suivre...