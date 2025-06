PSG - Ousmane Dembélé : Le coup de main précieux de Messi !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis quelques mois, Ousmane Dembélé est un tout nouvel homme. En effet, ayant longtemps fait preuve de maladresse dans le dernier geste, le numéro 10 du PSG s'est transformé. Désormais, le favori au Ballon d'Or est un redoutable finisseur. Mais comment expliquer une telle métamorphose ? Lionel Messi n'y serait pas totalement étranger.

A 28 ans, Ousmane Dembélé est dans la meilleure forme de sa carrière. Enfin débarrassé de ses pépins qui l'ont miné au FC Barcelone , l'international français fait le bonheur du PSG . Et grâce à Luis Enrique, Dembélé est aujourd'hui en passe de remporter le Ballon d'Or. Repositionné comme numéro 9, le Parisien s'est transformé en redoutable finisseur, ayant empilé les buts au cours des derniers mois. Une métamorphose qui en a choqué plus d'un, se demandant ainsi ce qui a bien pu se passer pour Dembélé .

Ayant évolué avec Ousmane Dembélé en équipe de France, Blaise Matuidi a évoqué la transformation du numéro 10 du PSG . Et comme l'ancien Parisien l'a expliqué à Rio Ferdinand, Lionel Messi aurait un rapport : « J’ai joué avec Dembélé en équipe nationale. Il était déjà un joueur exceptionnel, mais le dernier geste était son principal problème. Mais la prise de décision, sa capacité en un contre un, c’était exceptionnel. Qu’est-ce qui l’a débloqué cette saison ? Qu’est-ce qui a changé ? Je pense que l’entraîneur a une grande part. Je pense qu’il travaille avec lui individuellement et mentalement ».

« Il a appris du meilleur »

« Et je pense que son passé à Barcelone l’a beaucoup aidé. Il a appris, pour sûr, du meilleur, Lionel Messi et aussi, il est devenu plus mature. Il a une famille maintenant. Cela a fait le joueur qu’il est maintenant », a poursuivi Blaise Matuidi. Le PSG pourrait donc dire merci à Lionel Messi pour Ousmane Dembélé.