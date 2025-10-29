PSG : Ousmane Dembélé boucle une signature !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire d'Ousmane Dembélé (28 ans), lâchant ainsi 50M€ pour l'arracher au FC Barcelone. Depuis sa signature à Paris, l'international français est suivi par un physio : Jean-Baptiste Duault. Et aujourd'hui, ce dernier est désormais un salarié du PSG.

Après avoir laissé filer Neymar et Lionel Messi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services d'Ousmane Dembélé. En effet, l'écurie rouge et bleu a levé la clause libératoire à 50M€ de l'ancien attaquant du FC Barcelone lors de l'été 2023.

Jean-Baptiste Duault est le physio de Dembélé depuis 4 ans D'après les indiscrétions de L'Equipe, Ousmane Dembélé est suivi par un physio depuis son arrivée au PSG. En effet, Jean-Baptiste Duault est auprès de l'international français depuis quatre ans. D'ailleurs, ce praticien est désormais un salarié du PSG.