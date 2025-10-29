PSG : Ousmane Dembélé boucle une signature !

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire d'Ousmane Dembélé (28 ans), lâchant ainsi 50M€ pour l'arracher au FC Barcelone. Depuis sa signature à Paris, l'international français est suivi par un physio : Jean-Baptiste Duault. Et aujourd'hui, ce dernier est désormais un salarié du PSG.
Après avoir laissé filer Neymar et Lionel Messi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services d'Ousmane Dembélé. En effet, l'écurie rouge et bleu a levé la clause libératoire à 50M€ de l'ancien attaquant du FC Barcelone lors de l'été 2023.
Jean-Baptiste Duault est le physio de Dembélé depuis 4 ans
D'après les indiscrétions de L'Equipe, Ousmane Dembélé est suivi par un physio depuis son arrivée au PSG. En effet, Jean-Baptiste Duault est auprès de l'international français depuis quatre ans. D'ailleurs, ce praticien est désormais un salarié du PSG.
Jean-Baptiste Duault a signé au PSG
Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons. L'actuel numéro 10 de Luis Enrique est donc lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2028. Reste à savoir si l'attaquant de 28 ans ira au bout de son engagement, et s'il prolongera un jour au PSG. En attendant, le PSG peut se vanter d'avoir le Ballon d'Or 2025 dans son effectif.