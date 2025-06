PSG : Ousmane Dembélé annonce la fin !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché à la cuisse ces dernières semaines, Ousmane Dembélé n'avait pas pu disputer la phase de poules de la Coupe du monde des clubs avec le PSG. L'attaquant français a fait son retour à l'occasion des huitièmes de finale contre l'Inter Miami, un match largement maîtrisé par les Parisiens. D'ailleurs l'ancien joueur du FC Barcelone en a dit plus ses sensations.

Grande nouvelle pour Dembélé, de retour

Auteur d'une saison exceptionnelle, Ousmane Dembélé avait très envie de retrouver ses coéquipiers et visiblement il a bien récupéré. « Comment je me suis senti ? Très bien. Physiquement, je me sens beaucoup mieux. Après la Ligue des nations, ça m’a fait du bien de couper et prendre mon temps pour bien revenir. Je pouvais reprendre un peu plus tôt. On n’a pas pris de risque pour que ça cicatrise bien. Je reviens pour les bonnes choses » raconte-t-il au Parisien après la victoire du PSG.