Ousmane Dembélé : Le PSG a mis fin à son calvaire

Habitué aux blessures musculaires ces dernières années, de quoi rappeler de mauvais souvenirs au FC Barcelone, Ousmane Dembélé enchaîne désormais les matchs avec le PSG. Ce dimanche, face à l’Inter Miami, l’international français est apparu pour la 50e fois de la saison sur un terrain, du jamais vu dans sa carrière.

Le Français n’avait jamais joué autant

Comme le souligne StatsDuFoot, Ousmane Dembélé n’avait jamais joué autant dans sa carrière, son record datant jusqu’ici de la saison 2016/17, avec 49 apparitions sous le maillot du Borussia Dortmund. Récemment interrogé par France Football, le numéro 10 du PSG avait reconnu avoir opéré des changements par rapport au début de sa carrière : « C'est normal quand tu prends un peu d'âge. Je ne suis plus tout jeune, j'ai 28 ans maintenant. Plus les années passent, plus tu mûris, plus tu es posé. En plus, si tu as des responsabilités, c'est encore mieux. J'ai changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Sur le terrain et en dehors, avec mon préparateur physique, les kinés. Ça m'a permis d'être beaucoup plus performant, en particulier ces deux dernières années. » La signature d’Ousmane Dembélé au PSG a donc été synonyme de changement d’hygiène de vie pour lui, pour le plus grand bonheur des Parisiens.