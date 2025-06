En plein clash, le clan Mbappé retrouve le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que les tensions entre Kylian Mbappé et le PSG ont pris un nouveau tournant avec la plainte du joueur contre son ancien club pour harcèlement moral, le papa de l'attaquant du Real Madrid est également présent aux Etats-Unis et a même été aperçu dans les tribunes du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Il a assisté ce dimanche au match entre le PSG et l'Inter Miami.

Le PSG et Kylian Mbappé se disputent une guerre à distance depuis le départ du Français l'année dernière. Ce dernier n'a pas pu participer à la Coupe du monde des clubs pour le moment à cause d'une gastro-entérite mais la perspective de retrouvailles avec le PSG en demi-finales émerge dans la tête de nombreux observateurs. En attendant, c'est son papa Wilfried qui a été aperçu au match du club français.

Wilfried Mbappé présent pour le PSG Alors que la compétition bat son plein aux Etats-Unis, Wilfried Mbappé était présent dans les tribunes du stade d'Atlanta pour le huitième de finale entre le PSG et l'Inter Miami. Il a été aperçu au milieu de grandes personnalités du monde du football comme David Beckham notamment, comme le rapporte Foot Mercato.