Lionel Messi humilié, le PSG jubile !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lionel Messi se souviendra de ses retrouvailles avec le Paris SG, l’Inter Miami prenant l’eau lors du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs (4-0) ce dimanche. Il n’aura fallu qu’une période à l’équipe dirigée par Luis Enrique pour mettre fin aux espoirs de son adversaire, de quoi ravir les champions d’Europe.

Il n’y a pas eu match entre le PSG et l’Inter Miami (4-0). Le champion d’Europe a atomisé la formation de Lionel Messi en dominant largement son adversaire lors des 45 premières minutes grâce notamment à Achraf Hakimi et Joao Neves, auteur d’un doublé, avant de gérer durant la seconde période. Les joueurs du PSG avaient forcément le sourire à la fin du match.

« C’est la première fois que je réussis un doublé » « On a fait un très bon match même si nous menions 4-0, nous avons continué à jouer notre jeu. C’est la première fois que je réussis un doublé dans un match donc je suis très heureux mais je suis surtout content de la victoire de l’équipe », a confié Joao Neves au micro de DAZN, pensant déjà à la suite : « On arrive avec la même confiance, on va jouer notre jeu peu importe l’adversaire, on a de la confiance, on est un peu fatigué mais on va aller beaucoup mieux.»