PSG/OM - Polémique : Neymar, Payet... Doha très remonté après le Classico ?

Publié le 21 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Très attaché à son image, le Qatar n'a pas du tout apprécié le comportement de Parisiens et l'image renvoyée par le choc entre le PSG et l'OM.

A Doha, le match contre l'Olympique de Marseille a du faire grincer des dents. Et pour cause, le PSG s'est incliné pour la première fois dans un Classico depuis neuf ans. Mais le résultat ne devait pas être la principale source d'agacement des dirigeants qataris. En effet, très attaché à l'image qu'ils diffusent, les grands patrons du PSG qui sont à Doha n'ont visiblement pas du tout apprécié le comportement des Parisiens sur la pelouse dans ce match bouillant comme l'explique Phiippe Sanfourche, journaliste de RTL .

Doha n'a pas aimé PSG-OM