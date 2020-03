Foot - PSG

PSG : OM, Classico... La sortie amusante de Mbappé sur Thauvin

Publié le 22 mars 2020 à 19h33 par B.C.

Invité par les supporters à défier Florian Thauvin sur une console de jeu pour un PSG-OM virtuel, Kylian Mbappé a décliné l'invitation sur les réseaux sociaux.

Alors que le Classico entre le PSG et l'OM devait se tenir ce dimanche soir, plusieurs supporters ont demandé à Kylian Mbappé et Florian Thauvin de s'affronter sur une console de jeu en lieu et place de la rencontre initialement programmée à 21h00. Néanmoins, le natif de Bondy a décliné avec humour l'invitation sur les réseaux sociaux. « Désolé, mais moi je n'ai pas FIFA avec moi, et puis ça y est, il est papa maintenant », a posté Mbappé au sujet de Thauvin.