PSG : Sampaoli rend un immense hommage à Kylian Mbappé !

Publié le 16 avril 2022 à 16h15 par P.L.

Pour ce Classique entre le PSG et l'OM ce dimanche, Kylian Mbappé sera bien évidemment l'une des têtes d'affiche. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a d'ailleurs reconnu la grande qualité de l'international tricolore.

Ce dimanche, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, le PSG recevra l’OM au Parc des Princes. Pour les deux équipes, ce Classique a des enjeux importants. Pour l’un, une victoire lui permettra de consolider sa place de leader du championnat de France. Pour l’autre, un succès confortera un peu plus sa place en Ligue des champions pour la saison prochaine, alors que le Stade Rennais n’est pas bien loin. Côté PSG, Kylian Mbappé sera bien évidemment l’une des têtes d’affiche. Et Jorge Sampaoli n’a pas manqué de saluer le niveau impressionnant affiché par l’international tricolore ces dernières semaines.

« On doit être une grande équipe collective, parce qu'individuellement il est largement au-dessus »