PSG : «Obsédé», Luis Enrique annonce un choix fort

Samedi contre le RC Lens, Luis Enrique a procédé à un changement surprise dans son 11 de départ avec la titularisation de Matvey Safonov dans les buts à la place de Gianluigi Donnarumma. Un choix qui a forcément fait parler mais sur lequel l'entraîneur du PSG est revenu en conférence de presse.

Pour affronter le RC Lens au Parc des Princes, Luis Enrique a réservé une grosse surprise dans son 11 de départ. Alors que Gianluigi Donnarumma semblait apte à débuter, c'est Matvey Safonov qui était pourtant titulaire dans les buts du PSG. Après la rencontre remportée par les Parisiens (1-0), Luis Enrique a été invité à justifier ce choix, et il évoque une raison tactique.

Luis Enrique justifie le choix Safonov

« Parce que je savais la difficulté que nous allions rencontrer face au pressing de Lens : un pressing très haut, en un-contre-un, avec comme seul joueur libre le gardien. Et parce que je suis complètement obsédé par l’idée que tous les joueurs peuvent aider l’équipe. Je veux que Safonov, Arnau (Tenas), Gigio (Donnarumma) soient prêts à jouer à tout moment et je le souhaite autant pour les gardiens que pour les joueurs de champ. C’est mon obsession et j’y travaille au quotidien. Parfois j’y parviens, parfois non, mais c’est ce que j’aime. J’aime que mes joueurs soient toujours prêts. Aujourd’hui, Safonov nous a permis la supériorité numérique et je l’ai trouvé très bon. Ce n’était pourtant pas facile pour lui et je suis très content de sa performance », explique l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'être relancé sur le sujet.

«Safonov a livré un match très complet»

« Tu peux créer une supériorité numérique lorsque l'adversaire presse dans le camp opposé, et que le gardien est le seul joueur libre. Mais il est libre pour un temps donné, parce que l'adversaire peut lâcher un défenseur central ou un latéral pour aller presser le gardien ou un pivot. Ce qui veut dire que cette statistique n'a aucune valeur. L’important, c'est qu'à chaque fois que nous avons eu besoin de notre gardien, il y a eu un joueur qui est sorti de sa position et qui a laissé un joueur libre sur le terrain. La plupart du temps, nous nous sommes retrouvés dans des situations favorables. Et lorsque nous sommes dans des situations favorables, elles se transforment en occasions de but. Il n'a commis aucune erreur : que le ballon soit un peu plus précis ou que l'attaquant le reçoive ou pas, cette stat n'a aucune importance. Je pense que Safonov a livré un match très complet et que nous avons joué un très bon match dans ce contexte difficile », ajoute Luis Enrique.