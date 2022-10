Foot - PSG

PSG : Nouveau coup de gueule après la polémique Ramos

Publié le 9 octobre 2022 à 14h45

Arnaud De Kanel

La rencontre entre le PSG et Reims a été marquée par les coups de sang des joueurs parisiens. Avec l'expulsion, injustifiée selon les joueurs, de Sergio Ramos, Paris a complétement pété les plombs et est sorti de son match. Nordi Mukiele estime que ce carton rouge aurait pu être évité.

Le PSG n'a pas été en capacité de l'emporter ce samedi face à Reims. Réduits à 10 après l'expulsion de Sergio Ramos, les Parisiens se sont agacés et ont laissé filer deux points précieux. Nordi Mukiele s'est exprimé sur cette décision arbitrale après la rencontre.

PSG : Mbappé fait une sortie totalement folle et déclenche une nouvelle polémique https://t.co/sMHXXukHI5 pic.twitter.com/X0TMyhstc2 — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

«C’est un rouge qui aurait pu être évité»

« C’est le football, ça arrive, c’est arrivé ce soir face à nous. On aurait pu rester un peu plus calmes. Mais vous savez, quand on est sur le terrain, on n’arrive pas à calmer la tension, on est dans l’adrénaline. C’est dommage de finir avec un rouge. C’est un rouge qui aurait pu être évité. Mais le match est passé, on va mettre ça derrière nous » confie le défenseur du PSG en zone mixte.

«Le rouge a changé le match»