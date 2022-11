PSG : Nouvelle polémique pour Neymar, le Brésil monte au créneau

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il va débuter sa Coupe du monde par un match contre la Serbie, Neymar se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Après une story Instagram où il a affiché le blason brésilien avec six étoiles, l’attaquant du PSG a été qualifié « d’arrogant » en Allemagne. Des propos qui n’ont pas plu à Richarlison.

Revenu à son meilleur niveau avec le PSG, Neymar est prêt pour réaliser une grosse Coupe du monde. Arrivé sur une jambe en 2018, l’ancien joueur du FC Barcelone n’avait pas réussi à briller suffisamment pour emmener le Brésil sur le toit du monde. Cette fois, la donne n’est pas la même puisque Neymar réalise peut-être le meilleur début de saison de sa carrière, lui qui est irrésistible avec le PSG depuis l’arrivée de Christophe Galtier.

Neymar qualifié « d’arrogant »

Mais comme souvent, Neymar ne parvient pas à échapper aux polémiques. Lors du voyage de la sélection brésilienne au Qatar, l’attaquant du PSG a fait parler en publiant une photo de son short auquel il avait ajouté une sixième étoile. Comme si Neymar prédisait l’avenir et qu’il voyait déjà le Brésil l’emporter, 20 ans après son dernier sacre mondial. Qualifié « d’arrogant » par le journal Bild , Neymar a pu compter sur le soutien de Richarlison, son coéquipier en sélection.

Mercato - PSG : Paredes n'y arrive pas, Campos va perdre gros https://t.co/z0GYaNWKTV pic.twitter.com/jdlO9DV637 — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

« On va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non »