PSG : Nouvelle polémique à Marseille, il a trahi l'OM pour... Mbappé

Ce dimanche 26 février a eu lieu de dernier Classique de l'année au Vélodrome entre l'OM et le PSG. Victoire sans appel du PSG, vainqueur 3-0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Lionel Messi. Un succès qui place les Marseillais à huit points de leur adversaire, et qui semble mettre fin à leurs espoirs de titre. Alors que les joueurs du PSG ont célébré leur victoire sur les réseaux sociaux, une polémique a éclaté à cause d'un like malencontreux d'un espoir de l'OM sur une photo de Kylian Mbappé.

« NOUS SOMMES LE PARIS SAINT-GERMAIN » : voilà le message posté par Kylian Mbappé sur Instagram après la victoire retentissante du PSG face à l'OM en clôture de la 25ème journée de Ligue 1. Un post, qui a été liké par Enzo Sternal, né en 2007, et pépite du centre de formation de l'OM. Et ce like n'a pas été manqué par les supporters marseillais, qui s'en sont pris à lui.

« Je donnerai tout pour ces couleurs »

Conscient de la problématique de ce like, le jeune espoir marseillais l'a enlevé, avant d'affirmer vouloir tout donner pour les couleurs olympiennes : « Je suis un joueur de ce grand club qu’est l’OM, un fan de la première heure et je donnerai tout pour ces couleurs. »

« Je tiens à m'excuser »