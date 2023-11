PSG : Nouvelle désillusion, Ousmane Dembélé prend la parole

La rédaction

Le PSG n’a fait qu’une bouchée de Montpellier (3-0) ce vendredi au Parc des Princes, un large succès dans lequel a contribué Ousmane Dembélé, auteur notamment d’une passe décisive. Mais l’ancien attaquant du FC Barcelone n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Une disette évoquée par le principal intéressé.

Sans trembler, le PSG s’est facilement imposé contre Montpellier ce vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, grâce à Kang-in Lee, Warren Zaïre-Emery et Vitinha (3-0). Ousmane Dembélé n’a toujours pas trouvé le chemin des filets mais a su se faire remarquer par sa grande activité sur le terrain et sa magnifique talonnade pour Zaïre-Emery. Malgré cette belle copie, l’international français n’a toujours pas débloqué son compteur.

« Ça ne me pèse pas du tout »

Interrogé par Prime sur cette disette, Ousmane Dembélé se montre serein : « Ça ne me pèse pas du tout. Aujourd’hui, je suis content du match que j'ai fait. Il me manque juste un but et voilà. »

« On voulait prendre ce match »