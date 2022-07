Foot - PSG

PSG : Neymar, Verratti… Ces joueurs qui sont tombés amoureux de Paris

Publié le 16 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

La ville des lumières, de la mode, du romantisme et de l’amour. Comment ne pas tomber amoureux de Paris ? En étant français et surtout étranger, beaucoup se prennent d’affection pour la capitale et ce qu’elle offre. Et les joueurs de foot n’y font pas exception. Au PSG, Marco Verratti, Marquinhos ou encore Neymar en ont fait l’expérience.

Marco Verratti

Du haut de ses 19 ans, lui qui n’avait connu que son Italie natale, Marco Verratti quittait Pescara et la Serie B afin de rejoindre the place to be : Paris. À l’été 2012, celui qui est devenu un élément incontournable du Paris Saint-Germain au fil des saisons débarquait en France et s’est totalement épris de la ville des lumières, de son environnement et du PSG. Et ce n’est pas sa dernière interview accordée à Sportsweek qui affirmera le contraire. « Je suis passé d'un petit village des Abruzzes comme Manoppello à une capitale comme Paris, où l'on est immergé dans de nombreuses cultures, à un âge où l'on forge son caractère. Paris est une ville fantastique et ce pays m'a beaucoup apporté ». a dans un premier temps confié Verratti au supplément de la Gazzetta dello Sport avant d’avouer qu’il réclamerait à terme la nationalité française afin de disposer d’une double nationalité en plus de son Italie adorée. « C’est aussi pourquoi je me sens très français, tout en restant italien. Un jour, je demanderai la nationalité, puisque mes enfants sont nés ici aussi ».

Marquinhos

Bien que Marquinhos soit arrivé une année après Marco Verratti, à l’été 2013 lui qui était l’ultime recrue du premier passage de Leonardo à la direction sportive du PSG, le capitaine du Paris Saint-Germain s’est rapidement imprégné de la culture française et de la vie parisienne. Au point de renoncer à son idée initiale de quitter le PSG lorsqu’il ne jouait pas beaucoup à ses débuts. « Aujourd’hui non, je ne veux pas partir. Au début, j’étais intéressé (NDLR : pour partir, à l’époque où il ne jouait pas beaucoup) mais depuis, j’ai toujours eu ma tête au PSG ». a d’abord affirmé Marquinhos lors d’une interview pour le Canal Football Club avant d’affirmer qu’il aimerait vivre toute sa vie à Paris si on lui en donnait la possibilité. « Ma volonté, c’est de rester. On sait comment ça se passe le football : tant que tu es performant et que tu joues bien, tu peux vouloir rester. Mais les choses peuvent changer, le club peut ne plus te vouloir, on l’a vu avec d’autres joueurs… Si possible, j’aimerais faire toute ma vie ici, cela m’irait très bien ».



À l’occasion d’une interview pour Téléfoot pleine d’émotions, Marquinhos a tenu à souligner tous les bienfaits de Paris dans sa vie personnelle et professionnelle. « Nous avons vécu de belles choses, de bons moments. J'étais un jeune qui rêvait de jouer avec ses idoles, de jouer dans un grand club. (...) Il n'y a pas de regrets. Tous les changements que m'a apportée ma vie ici, c'est incroyable ».

Ronaldinho

Voici un joueur qui a plus que simplement apprécié son passage à Paris. Contrairement à Marco Verratti et Marquinhos qui approchent de leur dixième anniversaire en tant que joueur du PSG, Ronaldinho n’a pour sa part effectué que deux saisons au Paris Saint-Germain. Mais dans ces brefs délais, celui qui est surnommé ‘Ronnie’ a donné du fil à retordre à Luis Fernandez, l’entraîneur de l’époque, de par ses sorties incessantes et pour son amour pour la vie nocturne parisienne. Et 20 ans après, Ronaldinho considère toujours le PSG comme une maison. « À chaque fois que je reviens ici, j’adore. Tout est beau, incroyable. C’est impossible de dire quel est mon endroit préféré ici. Paris et le PSG ont été très importants pour moi, dans ma vie. J’ai beaucoup d’amis ici. Dès que je reviens, je suis heureux, et je me sens comme chez moi » . Voici le message que Ronaldinho confiait au Parisien en mai dernier. Et un autre Brésilien, après Marquinhos, a fini par apprécier sa vie à Paris.

je t'aime PSG ❤️💙 pic.twitter.com/TOUdcIBBCP — Neymar Jr (@neymarjr) February 4, 2021

