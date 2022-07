Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton Neymar

Publié le 14 juillet 2022 à 22h45 par Thomas Bourseau

Ces derniers temps, l’avenir de Neymar a fait couler beaucoup d’encre dans la presse et semble avoir été une véritable option du côté des deux parties bien que la tendance semble avoir changée ces derniers jours. À présent, Neymar pourrait être prêt à aller voir ailleurs selon la presse anglaise.

Depuis le 1er juillet, comme le10sport.com vous l’annonçait en mai 2021, Neymar est désormais contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2027 alors qu’initialement, il n’avait prolongé son bail jusqu’à l’été 2025. Néanmoins, il y a eu du changement dans la section sportive avec la mise à pied de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football.

Partira, ne partira pas…

L’occasion pour le PSG de lancer un nouveau projet sportif sans Neymar ? Lors d’une interview pour Le Parisien le 21 juin dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir que l’ère du bling bling et des paillettes était révolue après avoir été interrogé sur le cas Neymar. Une sortie médiatique qui n’aurait pas plu à Neymar et à son entourage. Le quotidien de la capitale affirmait même par la suite que le numéro 10 du PSG ne fermerait pas la porte à un départ à condition qu’il ne régresse pas sportivement parlant en allant dans un club pas assez armé pour la Ligue des champions.

Neymar prêt à se lancer un nouveau challenge ailleurs