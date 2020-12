Foot - PSG

PSG : Neymar prend clairement les choses en mains pour le PSG !

Publié le 4 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Auteur d'un doublé contre Manchester United (3-1), Neymar a pris ses responsabilités mercredi soir et assume clairement son leadership.

Le coup de gueule de Neymar après le match nul contre Bordeaux (2-2) a porté ses fruits. Et pour cause, le PSG s'est imposé contre Manchester United (2-2) en faisant preuve d'un bel esprit collectif. Après la rencontre, Neymar s'est effectivement réjoui des changements entrevus à Old Trafford. « Non, je ne me suis pas plaint d'un manque de mes coéquipiers. Les gens ont mal compris ce que j'ai voulu dire. On a toujours eu un bon état d'esprit entre nous. Mais sur le terrain il manquait quelque chose, il fallait simplifier les choses, courir les uns pour les autres, ajuster les détails, tactiquement, mentalement. De la camaraderie, il y en a toujours, tout le monde s'aime bien, il y a une bonne ambiance. C'est plus sur le terrain, aider plus ses coéquipiers, aider au marquage. C'est plus cela que j'ai voulu dire. Aujourd'hui on a démontré qu'on peut jouer à un meilleur niveau, en courant et en se battant ensemble. Et c'est sûr que de la qualité, on n'en manque pas », confiait-t-il au micro de la chaîne portugaise Eleven Sports .

«Je suis une figure du Paris Saint-Germain»