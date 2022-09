Foot - PSG

PSG : Neymar en pleine polémique, une énorme révélation dévoilée

Publié le 30 septembre 2022 à 20h10 par Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, avec le PSG et le Brésil, tout va parfaitement bien pour Neymar. Mais voilà que le numéro 10 parisien est actuellement au coeur de la polémique. La raison ? Son soutien envers Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite à la présidence du Brésil. Toutefois, derrière ce soutien, il existerait une vaste affaire financière. Explications.

Voilà une polémique dont Neymar se serait bien passé. Et pourtant. Ces derniers jours, le numéro 10 du PSG s’est affiché sur les réseaux sociaux en train de danser et chanter, appelant au soutien de Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite à la présidence brésilienne. Un soutien qui fait forcément polémique compte tenu du programme du candidat en question.

PSG : Neymar au coeur d’une nouvelle polémique ? https://t.co/JAgyb4B3zS pic.twitter.com/jiHiL9S0pK — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Allez comprendre »

Voyant les critiques se multiplier à son sujet, Neymar est d’ailleurs sorti du silence. Le joueur du PSG a d’ailleurs poussé un coup de gueule. En effet, sur ses réseaux sociaux, il a lâché : « Ils parlent de démocratie et de beaucoup de choses, mais lorsque quelqu'un a une opinion différente, il est attaqué par ceux-là mêmes qui parlent de démocratie. Allez comprendre ».

Neymar soutient Bolsonaro et vice versa ?