PSG : Neymar au cœur d’une nouvelle polémique inattendue ?

Publié le 28 septembre 2022 à 09h30 par Pierrick Levallet

En cette première partie de saison, le PSG enchaîne les polémiques. Après l’affaire Christophe Galtier ou encore les relations entre Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait avoir des ennuis avec la justice cette fois. En effet, le PSG aurait reçu des informations confidentielles de manière illégale, certaines portant notamment sur Neymar.

Après Christophe Galtier ou encore les relations tendues entre Kylian Mbappé et Neymar, le PSG serait pris dans une nouvelle polémique. Le club de la capitale les enchaîne en cette première partie de saison. Cette fois, la formation parisienne pourrait avoir des problèmes avec la justice. Et cela impliquerait un réseau qui aurait livré diverses informations au PSG, notamment sur Neymar.

Le PSG a obtenu des informations confidentielles de manière illégale

Comme le rapporte Le Parisien , le cas de la gifle de Neymar sur un supporter breton après la défaite du PSG face au Stade Rennais en Coupe de France en 2019 est l’une des très nombreuses questions auxquelles la justice fait face dans le cadre d’une enquête ouverte en juillet 2021. Cette investigation aux motifs de « violation du secret professionnel, trafic d’influence, corruption, faux et usage de faux, aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, détournement de finalité d’un fichier de données, compromission du secret de la défense nationale et prise illégale d’intérêts » d’après le parquet de Paris a permis de placer trois anciens policiers en garde à vue.

Neymar au coeur d'un nouveau scandale malgré lui

Ces trois hommes seraient soupçonnés d’avoir divulgué illégalement des éléments d’enquête au PSG. Alors que l’investigation portait au démarrage sur un livre, les enquêteurs seraient rapidement remontés à Malik N., Tayeb B. et un policier des renseignements. Ils auraient ensuite découvert leur rôle auprès du PSG. Par ce réseau, le club de la capitale aurait obtenu des informations confidentielles sur des procédures judiciaires concernant ses joueurs, dont Neymar après cette fameuse gifle infligée à un supporter du Stade Rennais.

