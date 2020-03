Foot - PSG

PSG : Le clan Neymar donne de ses nouvelles !

Publié le 19 mars 2020 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 19 mars 2020 à 20h19

Suite à la propagation du coronavirus en France, Neymar a quitté Paris. Et selon les attachés de presse du joueur, il se trouverait actuellement au Brésil.

La France est confrontée à la pandémie de coronavirus. Le nombre de cas ne cesse de croître ce qui a poussé Emmanuel Macron à prendre des mesures exceptionnelles. Les Français sont ainsi appelés à rester chez eux et ce, pendant une durée de quinze jours. Et face à la propagation du virus, la Ligue 1 et la Ligue des champions sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, selon ESPN , le PSG aurait accepté que ses joueurs se rendent dans leur pays d’origine afin de se protéger. Thiago Silva, Edinson Cavani auraient quitté Paris tout comme Neymar qui se trouverait actuellement au Brésil.

Neymar au Brésil