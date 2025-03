PSG - Mohamed Salah : Pierre Ménès annonce la couleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG recevra Liverpool mercredi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, dans un choc qui s'annonce d'ores et déjà passionnant. Pierre Ménès livre son analyse sur cette rencontre, et assure déjà que Mohamed Salah aura forcément un impact sur le résultat final.

Le PSG se prépare à du lourd dans les prochains jours, avec une double confrontation face à Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions ! Un choc titanesque pour les hommes de Luis Enrique, d'autant que les Reds ont largement dominé la première phase de poules cette C1 et sont également leaders de Premier League avec 13 points d'avance sur leur dauphin, Arsenal. Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès décrypte cette double affiche à venir pour le PSG et tente de minimiser la pression.

Pas de pression pour le PSG ?

« Je pense que le PSG a le style et les atours pour gêner Liverpool, et inversement, les points forts de Liverpool peuvent gêner aussi le PSG (…) En tout cas, c’est un match qui fait envie et un match bonus pour le PSG. S’ils se qualifient, c’est un exploit. Et s’ils sont éliminés, on dira qu’ils ont été éliminés contre la meilleure équipe du monde ce moment. C’est un match où le PSG peut jouer sans calcul », estime l'ancien consultant de Canal +, qui fait ensuite une fixette sur Mohamed Salah. Selon lui, l'attaquant égyptien de Liverpool sera le danger numéro un à surveiller pour le PSG.

Salah, «la clé du match»

« La clé du match, c’est le niveau de Mohamed Salah qui va se retrouver confronté à Nuno Mendes et peut-être à Pacho qui se décalera sur lui. Si t’arrives à contrôler Salah, t’auras fait quand même une grande partie du chemin », poursuit Pierre Ménès. Voilà qui est clair.