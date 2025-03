PSG - Mohamed Salah : L’annonce de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le PSG a un gros rendez-vous en Ligue des Champions. C’est Liverpool qui se déplace au Parc des Princes pour le huitième de finale aller. Les hommes de Luis Enrique auront fort à faire. Et forcément, du côté des Reds, il faudra se méfier de Mohamed Salah. L’entraîneur du PSG s’est d’ailleurs exprimé sur le danger représenté par l’Egyptien.

A 32 ans, Mohamed Salah réalise peut-être actuellement la plus grande saison de l’histoire pour un joueur en Premier League. Sous le maillot de Liverpool, l’Egyptien est en feu. Danger principal des Reds, il compte 25 buts et 17 passes décisives en championnat. Et en Ligue des Champions ? Salah en est à 3 buts et 4 passes décisives. Des statistiques que le PSG cherchera bien évidemment à ne pas faire gonfler. Et ça va commencer ce mercredi soir à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions.

« Si je dois décrire Liverpool, ce n’est pas que Salah »

Liverpool se déplace à Paris avant le retour à Anfield et bien évidemment, pour faire tomber le PSG, les Reds comptent sur Mohamed Salah. Un danger à propos duquel Luis Enrique a été interrogé à quelques heures du coup d’envoi. Et au micro de Canal+, l’entraîneur parisien a expliqué concernant Salah : « Si je dois décrire Liverpool, ce n’est pas que Salah. Salah est leur joueur le plus décisif avec des statistiques incroyables et une régularité extraordinaire durant tout son passage à Liverpool ».

« Liverpool c’est surtout une équipe qui presse très bien, qui met beaucoup d’intensité… »

Aux yeux de Luis Enrique, Liverpool c’est donc plus que Mohamed Salah. C’est ainsi que l’entraîneur du PSG a également ajouté : « Mais Liverpool c’est surtout une équipe qui presse très bien, qui met beaucoup d’intensité, qui défend bien, qui attaque bien et qui est forte en transition. C’est une équipe très complète. Pour nous, c’est très stimulant d’affronter une grande équipe comme Liverpool ».