PSG : Messi, Mbappé, Neymar... Cette grosse anecdote de Pochettino sur le Ballon d'Or !

Publié le 25 octobre 2021 à 19h45 par A.D.

Alors qu'ils figurent dans les listes des 30 joueurs nommés, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé postulent pour remporter le Ballon d'Or. Interrogé sur la possibilité de voir La Pulga soulever un septième trophée en 2021, Mauricio Pochettino a fait une énorme révélation sur Kylian Mbappé et Neymar.

En cette année 2021, le PSG compte trois joueurs nommés dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or : Neymar, Kylian Mbappé et le dernier arrivant Lionel Messi. Coéquipiers sur le terrain, les trois as du ballon rond sont en concurrence pour remporter le Graal. Alors qu'il a déjà été sacré à six reprises, un record, Leo Messi pourrait soulever un septième Ballon d'Or, tandis que Kylian Mbappé et Neymar sont en course pour leur premier. Interrogé par Futbol Mediaset sur la possibilité de voir Lionel Messi être une nouvelle fois auréolé de la plus haute distinction individuelle, Mauricio Pochettino a confié que sa dernière sortie sur le sujet avait fait réagir Neymar et Kylian Mbappé.

«J'ai eu un problème avec Neymar et Mbappé pour avoir dit que Messi devrait remporter le Ballon d'Or»