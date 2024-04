PSG : Messi, Mbappé… En pleine polémique, Neymar touche le jackpot !

Benjamin Labrousse

Depuis son départ du PSG l’été dernier, Neymar enchaîne les polémiques lui qui est encore loin des terrains en raison d’une rupture des ligaments croisés survenue en octobre 2023. Néanmoins, cela n’empêcherait pas le Brésilien de toucher le jackpot. Selon certains analystes, ce dernier perçoit moins d’argent que Lionel Messi, mais davantage que Kylian Mbappé, ses deux anciens coéquipiers à Paris.

La carrière de Neymar a pris un nouveau tournant l’été dernier. En perte de vitesse au PSG, qui ne comptait clairement plus sur lui, le numéro 10 a rejoint Al-Hilal contre un montant de 90M€. Toutefois, l’aventure en Arabie Saoudite a tourné au vinaigre pour le Brésilien, victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre 2023 avec sa sélection. Depuis, Neymar alterne entre récupération et polémiques. Toutefois, cela n’empêche clairement pas la star de 32 ans de percevoir toujours autant d’argent.

Neymar domine toujours autant financièrement

Neymar voit notamment son aspect marketing être géré par la société familiale « NR Sports ». Armenio Neto, directeur de Let’s goal , société collaborant avec celle du joueur, témoigne auprès de France Football : « Commercialement, ça marche fort, prétend-il. Neymar est encore très attractif. Même au pire de la crise, avec les accusations de viol, les sponsors et les marques le voulaient. Là, son transfert en Arabie saoudite a ouvert d'autres portes et le cycle vers 2026 se présente très bien » , analyse ce dernier. Fin 2023, le célèbre magazine Forbes classait le Brésilien comme 3ème fortune chez les footballeurs avec 104M€, derrière les inévitables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais devant un certain Kylian Mbappé…

Neymar, star des réseaux sociaux