PSG : Messi, Cristiano Ronaldo… Un nouveau duel de légende annoncé !

Pendant une quinzaine d’années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont livrés un duel d’anthologie au niveau du Ballon d’Or. Cette édition 2025 devrait marquer un nouveau combat entre Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone). Pour Alain Giresse, on peut retrouver des similitudes du combat entre l’Argentin et le Portugais sur cette 69ème édition du prestigieux trophée.

Qui d’Ousmane Dembélé ou de Lamine Yamal remportera le Ballon d’Or 2025 ? Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG tout en étant élu meilleur joueur de la compétition, Ousmane Dembélé semble partir avec une longueur d’avance. Pour Alain Giresse, cette opposition de style entre les deux joueurs rappelle le temps de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi.

« Beaucoup étaient davantage sensibles à sa technique et ses gestes spectaculaires qu’au côté phénomène physique de Ronaldo » « C’est une question de parti pris et de sensibilité. Si Messi a autant gagné, c’est notamment que beaucoup étaient davantage sensibles à sa technique et ses gestes spectaculaires qu’au côté phénomène physique de Ronaldo. Comme eux, Yamal et Dembélé n’ont pas la même expression dans leur jeu, sans que ce soit pour autant dérangeant. Moi, en tout cas, je vote Dembélé ! », a ainsi confié l’ancienne gloire de Bordeaux auprès du Parisien ce vendredi, avant de poursuivre dans son analyse.