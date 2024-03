PSG : Messi conspué en France, il dit tout

Hugo Chirossel

Arrivé lors de l’été 2021 après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a quitté le PSG par la petite porte en fin de saison dernière. Les derniers mois de l’octuple Ballon d’Or à Paris ont été marqués par les critiques et les sifflets des supporters parisiens à son encontre. Selon Javier Pastore, c’est surtout la finale de la Coupe du monde perdue par l’équipe de France face à l’Argentine qui était à l’origine de ces tensions.

Accueilli en grande pompe au PSG lors de son arrivée au cours de l’été 2021, le départ de Lionel Messi ne s’est pas vraiment déroulé dans les mêmes conditions. Alors qu’il arrivait au bout de son contrat en fin de saison dernière, l’octuple Ballon d’Or a quitté Paris pour prendre la direction de la MLS, où il s’est engagé avec l’Inter Miami. Lors de ses derniers mois au PSG, Lionel Messi a souvent été chahuté par les observateurs et les supporters parisiens, un sujet évoqué par Javier Pastore, dans un entretien accordé à La Nacion .

« Cette situation délicate a été causée plus par le Français que par le club »

« Cette situation délicate a été causée plus par le Français que par le club. Vu de l'extérieur, le club a essayé de se protéger parce qu'il est toujours là et qu'il continuera à l'être. Et les gens continueront à aller au stade pour voir leur club. Un club ne prendra jamais le parti du joueur, jamais, parce qu'il a beaucoup plus de soutien qu'un seul joueur, même s'il s'agit du meilleur joueur du monde », a confié Javier Pastore.

« Ils ont ressenti de la rancune »