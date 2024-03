PSG : Mbappé s'en va, son rêve est brisé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse vendredi, Kylian Mbappé avait notamment évoqué son rêve de participer au Jeux Olympiques de Paris cet été. Plus le temps passe plus cela semble malheureusement impossible pour l'attaquant du PSG qui devrait rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Et le club merengue ne semble pas disposé à libérer ses joueurs.

La présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris cet été semble de plus en plus improbable. Et pour cause, l'attaquant français devrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Et le club merengue refuse de libérer ses joueurs. Un coup dur pour le natif de Paris qui rêve de médaille d'or.

Mbappé - Luis Enrique : Le pacte secret au PSG https://t.co/TYj4rTrN7e pic.twitter.com/SUSLC73XL1 — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

«J'ai toujours dit que les JO à Paris, c'était spécial»

« J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que les JO à Paris, c'était spécial, que ça allait être un événement spécial et que je voulais y être. Et j'ai toujours dit aussi que c'était un événement qui ne dépendait pas de moi. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si mon ambition, elle a changé ? Non. Est-ce que la décision finale, elle appartient toujours à la même personne ? Oui », assure l'attaquant du PSG devant les médias, avant d'en rajouter une couche.

«Si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé»