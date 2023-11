PSG : Mbappé se rate, il jubile

Jean de Teyssière

Ce samedi, le Stade de Reims recevra le PSG pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Un match au sommet puisqu'il opposera le quatrième de Ligue 1 face au deuxième. Une rencontre que le jeune gardien rémois, Yehvann Diouf a déjà vécue l'an dernier, et il se souvient avoir réussi à écœurer Kylian Mbappé.

Le Stade de Reims poursuit sur sa lancée de la deuxième partie de saison. Sous les ordres de Will Still, les joueurs rémois vivent un début de saison tonitruant et sont actuellement quatrièmes du classement. La défense fait partie des qualités de l'équipe rémoise, qui doit beaucoup à l'éclosion du jeune gardien de 24 ans, Yehvann Diouf.

«J’avais l’opportunité de rebondir»

Dans une interview accordée au Parisien , Yehvann Diouf, le gardien de Reims, se souvient du match face au PSG la saison passée, qui intervient après une boulette face à Troyes le week-end précédent : « Ce match arrive juste après celui face à Troyes. Le coach m’a reconduit. En face, il y avait Mbappé. Neymar était entré en cours de jeu. Tout était réuni pour vivre une belle fête devant nos supporters et mes proches. Après ma bourde à Troyes, ça ne pouvait pas être pire. J’avais l’opportunité de rebondir. »

PSG : Kylian Mbappé balance son petit frère ! https://t.co/G6HqERMgJs pic.twitter.com/NM3RYlONIj — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«Mon intervention à la sortie d’un déboulé de Mbappé, booste la confiance d’un gardien»