Foot - PSG

PSG : Mbappé prêt à prendre une décision radicale après l'Euro ? La réponse

Publié le 6 octobre 2021 à 20h10 par D.M.

Ce mardi, Kylian Mbappé a reconnu qu'il avait songé à faire une pause avec l'équipe de France après l'Euro. Sa mère, Fayza Lamari est revenue sur son état d'esprit durant cette période, remplie d'incertitudes.

Ce mardi, Kylian Mbappé a accordé un long entretien à L’Equipe . Ses déclarations sur son avenir au PSG ont beaucoup été discutées, mais une autre a été beaucoup moins commentée. Agé de 22 ans, le joueur a reconnu qu’il avait songé à mettre en parenthèse sa carrière en équipe de France, après un dernier Euro raté. « J'ai toujours mis l'équipe de France au-dessus de tout et je la mettrai toujours au-dessus de tout. Je n'ai jamais touché un euro pour jouer en équipe de France et je jouerai toujours gratuitement pour mon pays. Surtout, je n'ai jamais voulu être un problème. Mais à partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... Le plus important, c'est l'équipe de France, et si l'équipe de France est plus heureuse sans moi, c'est comme ça » a-t-il confié.

« Se poser la question, ça ne veut pas dire qu’on va le faire »