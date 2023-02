PSG : Mbappé pousse un coup de gueule en plein match

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le PSG a dû se battre jusqu'à la dernière minute pour s'imposer face au LOSC. En effet, le club de la capitale s'est imposé à l'arrachée au terme d'une rencontre spectaculaire (4-3). Et lorsque le PSG a été mené au score, Kylian Mbappé s'est emporté en plein match.

Après avoir essuyé ses cinq premières défaites de la saison en 2023, le PSG se devait de prendre au moins un point face au LOSC ce dimanche après-midi. Alors qu'ils menaient 2-0 à la 17ème minute de jeu, les hommes de Christophe Galtier se dirigeaient vers une victoire tranquille et rassurante au Parc des Princes.

🫢 La réaction de Kylian Mbappé après le 3e but Lillois...#PSGLOSC I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/Lig9oFWWRD — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 19, 2023

Mbappé a enragé après le 3ème but de Lille

Toutefois, le PSG a vu son adversaire faire une remontada. En effet, le LOSC est parvenu à revenir au score, malgré son retard de deux buts, et à passer devant le club parisien à la 69ème minute de jeu (2-3). Ce qui a particulièrement agacé Kylian Mbappé.

«Vous êtes à quatre contre un»