PSG - Mbappé : Le clash évité, grâce à sa mère ?

Axel Cornic

L’histoire récente entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est surtout faite de polémiques, avec notamment sa mise à l’écart lors de l’été 2023. Et il a fallu toute la persuasion de Luis Enrique pour faire changer les choses, même si on apprend que dans son entourage ça aurait également bougé.

Après avoir gravi les échelons pendant six années à Paris, Kylian Mbappé a eu envie de voir autre chose. C’est pour cela que dès l’été 2023, il prévient la direction du PSG qu’il ne prolongera pas son contrat, qui se termine seulement quelques mois après. S’ensuit un gros clash avec le président Nasser Al-Khelaïfi, qui décidé de mettre au placard sa plus grande star.

« Il m'avait dit : "Non, je n'y retourne pas, je ne peux pas jouer." » Dans la dernière édition de L’Equipe Magazine sortie ce mercredi, on en apprend un peu plus au sujet de cet été 2023 particulièrement bouillant entre Mbappé et le PSG. « Son histoire parisienne était terminée (à l'été 2024). Un an plus tôt, quand le PSG lui avait demandé de revenir vite à l'entraînement, il m'avait dit : "Non, je n'y retourne pas, je ne peux pas jouer." » a expliqué Fayza Lamari.