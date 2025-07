PSG - Mbappé : La vengeance avec sa famille

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a tout juste un an. Furieuse de voir son ancien numéro 7 partir pour 0€, la direction parisienne a refusé de lui verser ses derniers salaires et quelques primes. De surcroit, Ethan Mbappé n'a pas été conservé par le PSG.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a changé de cap. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l'ancien numéro 7 parisien a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid pour 0€ N'ayant pas du tout digéré le transfert à 0€ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG s'est vengé à sa manière. Selon les informations de L'Equipe, les hautes sphères du club rouge et bleu n'ont pas versé les derniers salaires et certaines primes de la star de 26 ans. De surcroit, le PSG s'en est pris à Ethan Mbappé, le petit frère du champion du monde 2018.