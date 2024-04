PSG - Mbappé : Il lance un avertissement au Real Madrid

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait prendre la direction du Real Madrid l’été prochain. Une arrivée sur laquelle s’est exprimé l’ancien joueur du Bayern Munich Stefan Effenberg. La légende du football allemand a rappelé que les grosses écuries seront toujours là et que les Merengue ne seront pas invincibles, même avec l’attaquant français

La future attaque du Real Madrid a de quoi faire peur. À partir de la saison prochaine, Vinicius Junior et Rodrygo, sans oublier Jude Bellingham, vont être rejoints par Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG. Le trio offensif composé des deux Brésiliens et du Français risque de mettre plus d’une défense à mal.

« Le Bayern, City et consorts seront toujours là »

Si la future attaque du Real Madrid est séduisante sur le papier, elle ne semble pas inquiéter Stefan Effenberg. « Dans ce cas, nous serons au début d'une nouvelle ère. Mais la concurrence ne dort pas. Le Bayern, City et consorts seront toujours là », a déclaré l’ancien joueur du Bayern Munich, dans un entretien accordé à AS .

« L'arrivée de Mbappé ne les rend pas invincibles »