PSG : Mbappé est prêt à payer, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lancé très tôt dans le grand bain à l'AS Monaco puis au PSG, Kylian Mbappé a très vite été placé au milieu des projecteurs. Une célébrité qu'il ne renie pas, mais qui a complètement transformé son quotidien. Aujourd'hui âgé de 25 ans, le joueur s'est habitué à sa situation, même s'il ferait tout pour retrouver un semblant d'anonymat, même durant quelques heures.

Agé de 25 ans, Kylian Mbappé s'est livré comme rarement sur sa carrière, mais aussi sur l'homme derrière le footballeur. Face à Elise Lucet, le joueur du PSG s'est laissé aller à quelques confidences, notamment sur des sujets peu abordés comme la célébrité.

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 150M€ se prépare à cause de Mbappé https://t.co/KDrqd0srOl pic.twitter.com/oj5iWMgwck — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« Je payerais tellement cher pour faire ce genre de choses »

« C’est quand la dernière fois que je suis allé acheter une baguette de pain tout seul à pied ? Je ne sais même plus. Ce sont des choses qui sont tellement simples et qui étaient des corvées quand j’étais petit quand mon père me disait d’aller chercher ça. Je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ressemblent à rien pour la plupart des gens. Des regrets ? Non, pas des regrets, une fatalité. C’est un constat » a confié Mbappé. Aujourd'hui, le joueur regrette une époque où il pouvait se balader dans les rues sans être interpellé par les fans.

Mbappé souhaite passer incognito