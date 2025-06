PSG : Mbappé est parti trop tard, la révélation choc !

Lors de son arrivée au PSG, Luis Enrique a eu des garanties à moyen terme avec Kylian Mbappé. Malgré tout, la star de 26 ans a rejoint le Real Madrid le 1er juillet 2024. Ayant mal pris le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique aurait préféré ne jamais l'avoir sous ses ordres.

Mbappé a quitté le PSG le 1er juillet

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Selon les informations de Sports Zone, Luis Enrique aurait vraiment mal pris ce départ. En effet, le technicien du PSG en aurait voulu à sa direction. D'ailleurs, Luis Enrique aurait préféré voir Kylian Mbappé migrer vers d'autres horizons un an plus tôt.