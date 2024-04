PSG - Mbappé : Domenech pousse un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très décevant mercredi soir avec le PSG contre Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n’a pas livré une prestation à la hauteur de l’événement. Christophe Dugarry a sèchement taclé l’attaquant français pour son attitude, et Raymond Domenech est monté au créneau pour tempérer le discours de l’ancien joueur de l’équipe de France.

C’est un fait, Kylian Mbappé n’a pas rendu sa meilleure prestation de la saison mercredi dernier pour le choc entre le PSG et le FC Barcelone, en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3). Malgré un positionnement qu’il affectionne sur le côté gauche de l’attaque, le capitaine de l’équipe de France a été l’une des grandes déceptions de la soirée côté PSG, et son attitude a même fait grincer des dents chez certains observateurs.

Mercato - PSG : Une opération XXL plombée par Guardiola ? https://t.co/ju1xWsM63O pic.twitter.com/zCPa45pG3H — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

« Une attitude scandaleuse »

Sur RMC Sport , Christophe Dugarry s’en est pris frontalement à Kylian Mbappé : « On a le droit d’être nul. Mais le comportement, l’attitude de ce garçon hier est tout bonnement scandaleuse. C’est un scandale pour le foot, c’est un manque de respect, c’est une trahison pour ses supporteurs, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis tant d’années, les gens qui le payent, les gens qui l’apprécient… et pour le foot », avait indiqué l’ancien joueur de l’OM et de l’équipe de France. Un discours qui ne passe pas pour Raymond Domenech.

Domenech calme Dugarry