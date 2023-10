PSG : Mbappé craque, il vole à son secours

Alexis Brunet

Pour la dixième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Brest. Les Parisiens se sont imposés en fin de match, grâce à un but inscrit par Kylian Mbappé. Le champion du monde s'est permis par la suite de chambrer le public, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Le joueur du Stade Brestois, Brendan Chardonnet a lui tenu à prendre la défense de l'attaquant, après la rencontre.

Luis Enrique avait prévenu avant le match, cette rencontre face au Stade Brestois avait tout d'un piège. Et justement les Parisiens ont failli tomber dedans. Alors qu'ils menaient tranquillement deux à zéro, les Bretons ont recollé au score, et ils ont même failli l'emporter. Finalement ce sont les joueurs du club de la capitale qui se sont imposés, grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé, en toute fin de match.

Mbappé a chambré le public

Encore une fois donc, le sauveur du PSG se nomme Kylian Mbappé. Le champion du monde a inscrit un doublé dans ce match, et il a donc permis à son club de repartir de Bretagne avec les trois points. L'attaquant parisien s'est donc montré décisif, mais il a surtout créé la polémique. En effet, lors de sa sortie, il a été copieusement sifflé par le public du Stade Brestois. En réponse aux supporters bretons, le joueur du PSG s'est permis un chambrage, en montrant avec ses doigts le nombre de buts qu'il avait marqué. Et le moins que l'on puisse dire c'est que cela n'a pas plu à tout le monde.

Chardonnet défend Mbappé