PSG : Mbappé au coeur d’un nouveau clash ?

Alexis Brunet

Depuis l'annonce de son départ du PSG à l'issue de la saison, Kylian Mbappé vit des moments compliqués à Paris. L'attaquant n'est pas ménagé par Luis Enrique, qui n'hésite pas à le sortir, ou bien même à ne pas le titulariser. Cela agace le champion du monde parfois, et son attitude néfaste rejaillit sur le vestiaire parisien.

Dimanche dernier, le PSG s'est imposé face à l'OM, grâce à des buts de Vitinha, et Gonçalo Ramos. Kylian Mbappé n'a lui pas réussi à trouver le chemin des filets, pour ce qui était sans doute son dernier Classique.

Mbappé va quitter le PSG

En effet, même si rien n’est encore officiel, Kylian Mbappé s’apprête à quitter le PSG. L’attaquant a annoncé sa décision à son président, ainsi qu’à ses coéquipiers, il y a quelques semaines. Et pour le moment, la fin de son aventure parisienne ne se passe pas comme il l’avait prévu.

Mbappé : Le «rêve» du PSG vole en éclat ! https://t.co/6OI1cLdW6J pic.twitter.com/OD5whEKaPZ — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Le comportement de Mbappé pénalise le PSG