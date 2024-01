PSG : Mbappé abattu, Haaland jubile

Jean de Teyssière

Durant la saison 2021-2022, le Real Madrid a réalisé l'une des plus belles performances de l'histoire en Ligue des Champions. Les Merengue, emmenés par un Karim Benzema intouchable (15 buts, dont 10 à partir des huitièmes de finale), ont réussi à renverser les situations les plus improbables pour remporter la 14ème Ligue des Champions de leur histoire. Cette épopée a commencé face au PSG (0-1, 3-1), ce qui a rempli de joie Erling Haaland.

Les saisons de Ligue des Champions offrent souvent des matchs mythiques. Depuis quelques saisons, les remontadas sont devenues fréquentes et le Real Madrid a réussi à en réaliser deux dans la même édition. Face au PSG, en huitièmes de finale et face à Manchester City en demi-finale. Une épopée qui a rendu heureux le possible prochain attaquant du Real Madrid.

Benzema terrasse le PSG à lui seul

Kylian Mbappé a bien failli éliminer le Real Madrid à lui tout seul. En 2022, alors que son arrivée au Real Madrid quelques mois plus tard ne semble plus faire aucun doute, il permet au PSG de remporter le match aller des huitièmes de finale (1-0). Mais au Santiago Bernabeu, le cauchemar va venir terrasser le PSG. Alors que Mbappé inscrit le premier but de la rencontre, Karim Benzema inscrit un triplé retentissant pour qualifier le Real Madrid. Trois mois plus tard, au Stade de France, les Madrilènes remporteront leur quatorzième Ligue des Champions, face à Liverpool (1-0).

PSG, Real Madrid... Le clan Haaland a fait son choix ! https://t.co/NBP1Inyx0R pic.twitter.com/xNZ3tUm78J — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Haaland heureux de la victoire finale du Real Madrid

À ce moment-là, le jeune attaquant norvégien Erling Haaland évolue à Dortmund. Fan de la première heure du Real Madrid, il se serait montré très heureux des éliminations du PSG, de Chelsea, de Manchester City et de Liverpool dans cette épopée madrilène. Celui qui est envoyé avec insistance au Real Madrid pourrait peut-être devenir le protagoniste des futurs succès madrilènes dans cette compétition...