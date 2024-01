Après le fiasco, un grand nom du PSG sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, Achraf Hakimi avait la possibilité d'égaliser face à l'Afrique du Sud en huitième de finale de la CAN. Finalement, le joueur du PSG a raté son penalty et le Maroc ne s'en remettra pas et sort donc de la compétition par le petite porte. Au lendemain du fiasco marocain, Hakimi a présenté ses excuses.

Demi-finaliste de la Coupe du monde, le Maroc faisait logiquement partie des grands favoris de la CAN. Mais comme d'autres grandes nations du football africain, les Lions de l'Atlas se sont finalement inclinés dès les huitièmes de finale de la compétition, éliminés par l'Afrique du Sud. Et pourtant, Achraf Hakimi a eu le ballon de l'égalisation à la 85e minute. Mais le joueur du PSG a raté son penalty, précipitant l'élimination du Maroc qui s'est finalement incliné 2 à 0. Au lendemain du match, Achraf Hakimi a tenu à présenter ses excuses au peuple marocain.

«Je tiens à m'excuser pour le penalty»

« Aujourd'hui est un jour très difficile et triste pour notre élimination. Je tiens à m'excuser pour le penalty, j'ai pris la responsabilité d'aider l'équipe, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier toutes les personnes qui sont venues en Côte d'Ivoire. Nous nous relèverons et reviendrons plus forts pour la suite ! », écrit-il sur son compte Instagram avant de rendre hommage à Amine Adli.

Hakimi rend hommage à Adli