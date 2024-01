Mbappé - PSG : Le choix audacieux de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Luis Enrique a décidé de placer Kylian Mbappé au poste d’avant-centre, quitte à se passer de Gonçalo Ramos, relégué sur le banc de touche. Une situation qui interpelle Daniel Riolo qui ne manque pas de rappeler que la meilleure position du capitaine des Bleus est à gauche, et il en profite pour critiquer la communication de l’entraîneur du PSG.

Habitué à évoluer sur le côté gauche de l'attaque du PSG, Kylian Mbappé est repositionné dans l'axe par Luis Enrique qui a besoin d'ailiers qui défendent. Cependant, Daniel Riolo estime que le capitaine des Bleus ne peut évoluer à son meilleur niveau à ce poste et regrette que l'entraîneur du PSG ne donne pas plus d'explications.

Mercato - PSG : Le Qatar perd patience avec Mbappé ? https://t.co/TSKpt392Er pic.twitter.com/iVWFV9fNQb — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Mbappé en 9, Riolo ne comprend pas

« Il n’a pas expliqué ce qu’il a fait dans son laboratoire. Face à Luis Enrique, nous sommes tous ignorants, moi probablement un peu plus. […] En termes d’implication personnelle, c’est le plus mauvais match de la saison. Même quand il faisait son labo, je trouvais qu’il y avait au minimum une vraie implication collective et personnelle des joueurs. Comme tout le monde est convaincu, à part moi, par le positionnement de Mbappé en 9, on aura peut-être trouvé qu’il est génial ce soir en 9 et que Barcola – qui a fait plutôt un bon match ce soir – lui est supérieur », assure le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Je préférerais quand même que ce soit Mbappé à gauche»