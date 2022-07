Foot - PSG

Marquinhos lâche une énorme réponse aux critiques sur Neymar

Publié le 30 juillet 2022 à 17h00 par Dan Marciano mis à jour le 30 juillet 2022 à 17h02

Présent en conférence de presse à quelques heures du Trophée des champions, Marquinhos s'est prononcé sur la forme de Neymar, annoncé sur le départ au début du mercato estival et irréprochable depuis le début de la préparation. Le défenseur a confirmé la bonne forme de son compatriote et compte sur lui pour la saison à venir.

Neymar a déjà fait parler de lui, notamment dans son pays natal. Certains médias brésiliens ne se sont pas privés de commenter la prestation du joueur face au Gamba Osaka, évoquant une simulation sur le penalty obtenu. La star du PSG n'a pas hésité à répondre aux critiques sur Twitter : « Oh, c'est ça ! Je ne peux pas contredire un article qui raconte des conneries... et maintenant je n'accepte pas les critiques. Mon ami, je suis critiqué depuis que j'ai 13 ans (…) Chaque action entraîne une réaction. Dites ce que vous voulez, entendez ce que vous ne voulez pas ».

Transferts - PSG : Neymar a eu très chaud sur le mercato https://t.co/wRArMSirva pic.twitter.com/jXuahWlqAA — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Neymar serait irréprochable

Pourtant, Neymar serait irréprochable depuis le début de la préparation. En grande forme, le joueur brésilien ferait l'unanimité et semble motivé avant d'aborder la prochaine saison comme le confirme L'Equipe ce samedi. Présent en conférence de presse, Marquinhos a également tenu à défendre Neymar.

« On espère qu'il va continuer comme ça et montrer toutes ses qualités »