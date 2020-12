Foot - PSG

PSG : Marco Verratti évoque les difficultés du PSG en Ligue des Champions !

Publié le 13 décembre 2020 à 15h10 par La rédaction

Finalement premier de son groupe, le PSG a connu une première phase de Ligue des Champions mouvementée. De quoi permettre à Marco Verratti de tirer le positif de cette expérience.