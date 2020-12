Foot - PSG

PSG - Malaise : Pourquoi Neymar ne fait pas partie du conseil des sages de Tuchel...

Publié le 13 décembre 2020 à 11h15 par La rédaction

Alors que Thomas Tuchel s'est justifié ce samedi à propos de l'absence de Neymar au sein du conseil des sages du PSG, la raison serait en partie liée à sa discrétion au sein du vestiaire du PSG, et ce malgré son influence...

Ce lundi, Thomas Tuchel a quelque peu surpris en annonçant avoir intronisé Keylor Navas et Presnel Kimpembe au sein du conseil des sages, en lieu et place de Thiago Silva et Edinson Cavani, qui ont tous deux quitté le PSG cet été. Le gardien et le défenseur parisien rejoignent ainsi Kylian Mbappe, Marco Verratti et Marquinhos au sein d'un groupe de cinq joueurs qui a pour but de faire le relai entre le staff technique et les autres joueurs de l'effectif afin de prendre certaines décisions. Alors que l'absence de Neymar a largement posé question, le technicien allemand a justifié l'absence de la star brésilienne ce samedi, affirmant qu'il souhaitait que ce dernier se concentre pleinement sur le terrain : « Honnêtement je ne sais pas. Je parle beaucoup avec lui. C'est important qu'il soit libre de dire ce qu'il pense tactiquement et humainement. Il n'est pas parmi les cinq car je ne veux pas qu'il soit distrait avec ces choses. Il prend la responsabilité sur le terrain, c'est un artiste. Je ne veux qu'il soit tranquille et concentré sur le terrain. Il doit jouer avec toute sa liberté et sa concentration ». Toutefois, il existerait d'autres raisons à l'absence de Neymar dans le conseil des sages...

« Ce n'est pas dans sa nature d'être leader ailleurs que sur le terrain »