PSG : Maradona lâche un énorme conseil à Kylian Mbappé !

Publié le 28 octobre 2020 à 18h15 par T.M.

Reconnaissant le talent de Kylian Mbappé, Diego Maradona lui a également adressé un conseil pour lui permettre d’arriver loin dans sa carrière.

A seulement 21 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. En effet, en seulement quelques mois, le joueur du PSG s’est invité à la table des plus grands grâce à ses performances. S’il n’est bien évidemment pas encore au niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Français a tout pour les remplacer sur le trône de la planète football une fois qu’ils seront partis. Et pour réussir à être parmi les meilleurs, Mbappé peut compter sur certains précieux conseils. A l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Diego Maradona n’a pas manqué d’interpeller le champion du monde.

Maradona met en garde Mbappé !