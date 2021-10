Foot - PSG

PSG - Malaise : Wanda Nara scelle son feuilleton avec Mauro Icardi !

Publié le 25 octobre 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que leurs soucis conjugaux ont fait couler beaucoup d’encre depuis une semaine, Mauro Icardi et Wanda Nara ont définitivement enterré la hache de guerre.

Le couple Wanda Nara - Mauro Icardi était en crise depuis une semaine. En effet, à la suite de la découverte de messages envoyés à une actrice et chanteuse sud-américaine, la jeune femme a décidé de quitter l’attaquant du PSG. Seulement voilà, ce dernier n’a pas voulu laisser partir l’amour de sa vie. Avec l’autorisation de son club, l’attaquant argentin s’est rendu à Milan pour la retrouver et la reconquérir. Dans le même temps, Mauro Icardi a alors manqué deux entrainements avec le PSG, ainsi que le match de Ligue des champions contre le RB Leipzig mardi dernier. Et tandis que le doute planait encore ce lundi quant à leur relation à la suite de ces événements - Wanda Nara étant rentrée à Paris mais ne réagissant à aucun des messages de Mauro Icardi - la célèbre mannequin et agent a publié une véritable lettre d’amour à l’adresse de l’attaquant parisien sur Instagram ce lundi soir.

«Je t’aime Mauro»