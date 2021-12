Foot - PSG

PSG - Malaise : Vers un nouveau coup dur pour Sergio Ramos ?

Publié le 9 décembre 2021 à 23h45 par D.M.

Sergio Ramos n'a pas participé au dernier entraînement du PSG. Sa présence face à l'AS Monaco dimanche n'est pas assurée.

Titularisé le 28 novembre dernier par Mauricio Pochettino face à l’ASSE, Sergio Ramos n’a pour l’instant disputé qu’un match sous le maillot du PSG. Après cette rencontre, le défenseur espagnol a préféré se ménager en raison d’une fatigue musculaire. « Sergio Ramos ? C’était la première fois qu’il s’échauffait avec le groupe et faisait le toro depuis l’ASSE. Ensuite il a fait un travail individuel en salle. On va suivre l’évolution. C’est une décision qui était planifiée, c’est quelque chose qui était vu entre les staffs médical et performance » a confié le 8 décembre dernier Mauricio Pochettino.

Sergio Ramos n'a pas disputé à l'entraînement ce jeudi